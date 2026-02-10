Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği

10.02.2026 13:13  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda tütünsüz yaşam ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı, tütünün zararlarına dikkat çekerek, sigara bırakmanın toplumsal faydalarını vurguladı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, tütün kullanımının bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek, tütünsüz bir yaşam tarzını teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadeleyi desteklemek amacıyla 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenledi. Düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında ABB tarafından yürütülen Sigara Bırakma Danışmanlık hizmeti tanıtıldı.

Dünya Sigara Bırakma Günü'ne özel düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, 9 Şubat'ın Dünya Sağlık Örgütü ve üye ülkeler tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon insan tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmazsa bu sayı giderek artacaktır. Bu merkezlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullanan vatandaşlarımız, alanında uzman personelimizden ücretsiz destek alabiliyor. Vatandaşlarımız merkezlerimize doğrudan başvurabildikleri gibi Başkent 153 üzerinden de randevu alarak hizmetlerimizden faydalanabiliyor" dedi.

Sigaranın bırakılmasının sadece bireysel değil, toplumsal faydalar da sağladığını vurgulayan Yavuz, "Sigara bırakıldığında aile sağlığı, toplum sağlığı ve sosyal güvenlik sistemi açısından da ciddi kazanımlar elde ediliyor. Bugün burada vatandaşlarımızın sigara paketlerini bırakarak karar almaları çok kıymetli" diye konuştu.

"Türkiye'de tütün kullanım oranı AB ülkelerinin üzerinde"

Etkinliğe katılan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyesi Dr. Hatice Çetin Doğan ise tütün bağımlılığının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Dünya genelinde 1,5 milyardan fazla insan tütün bağımlılığından etkileniyor. Türkiye'deki kullanım oranları, Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça üzerinde. Buna karşılık devletimiz dumansız hava sahası uygulamaları, sigara bırakma poliklinikleri ve ücretsiz ilaç desteğiyle mücadeleyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Doğan, MPOWER stratejileri kapsamında sigara ile mücadelenin üç başlık altında yürütüldüğünü belirterek, "Başlamanın önlenmesi, bağımlı bireylerin tedavi edilmesi ve pasif maruziyetin önlenmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız ALO 171 ve ALO 182 hatları üzerinden sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor ve ücretsiz tedavi desteği alabiliyor" dedi.

ABB'nin bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde danışmanlık merkezleri hizmet veriyor. Birimlerin ana merkezi ise Dikmen'de bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlik, Kızılay, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:34:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.