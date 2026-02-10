Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, tütün kullanımının bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek, tütünsüz bir yaşam tarzını teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadeleyi desteklemek amacıyla 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenledi. Düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında ABB tarafından yürütülen Sigara Bırakma Danışmanlık hizmeti tanıtıldı.

Dünya Sigara Bırakma Günü'ne özel düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, 9 Şubat'ın Dünya Sağlık Örgütü ve üye ülkeler tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon insan tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmazsa bu sayı giderek artacaktır. Bu merkezlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullanan vatandaşlarımız, alanında uzman personelimizden ücretsiz destek alabiliyor. Vatandaşlarımız merkezlerimize doğrudan başvurabildikleri gibi Başkent 153 üzerinden de randevu alarak hizmetlerimizden faydalanabiliyor" dedi.

Sigaranın bırakılmasının sadece bireysel değil, toplumsal faydalar da sağladığını vurgulayan Yavuz, "Sigara bırakıldığında aile sağlığı, toplum sağlığı ve sosyal güvenlik sistemi açısından da ciddi kazanımlar elde ediliyor. Bugün burada vatandaşlarımızın sigara paketlerini bırakarak karar almaları çok kıymetli" diye konuştu.

"Türkiye'de tütün kullanım oranı AB ülkelerinin üzerinde"

Etkinliğe katılan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyesi Dr. Hatice Çetin Doğan ise tütün bağımlılığının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Dünya genelinde 1,5 milyardan fazla insan tütün bağımlılığından etkileniyor. Türkiye'deki kullanım oranları, Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça üzerinde. Buna karşılık devletimiz dumansız hava sahası uygulamaları, sigara bırakma poliklinikleri ve ücretsiz ilaç desteğiyle mücadeleyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Doğan, MPOWER stratejileri kapsamında sigara ile mücadelenin üç başlık altında yürütüldüğünü belirterek, "Başlamanın önlenmesi, bağımlı bireylerin tedavi edilmesi ve pasif maruziyetin önlenmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız ALO 171 ve ALO 182 hatları üzerinden sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor ve ücretsiz tedavi desteği alabiliyor" dedi.

ABB'nin bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde danışmanlık merkezleri hizmet veriyor. Birimlerin ana merkezi ise Dikmen'de bulunuyor.