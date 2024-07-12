Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı

Ankara\'da düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşlara iş vaadinde bulundukları iddia ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.07.2024 17:49
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Ankara'da düzenlenen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddia edilen 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği düzenleyen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri ve vatandaşlara iş vaadinde bulundukları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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