Ankara\'da Ebru Sergisi Açıldı

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CSO Ada Ankara'da, 7 farklı ülkeden 58 öğrencinin eserlerinin yer aldığı ebru sergisi açıldı.

Türkiye, Avusturya, Endonezya, Fransa, Kazakistan, Tunus ve Türkmenistan'dan 58 öğrencinin bir araya geldiği sergide, ebru, hat ve minyatür sanatlarından 86 eser yer aldı.

Duygu Orak Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, CSO Ada Ankara'nın Fuaye alanında 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına katılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatların çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Terzi, "Geleneksel sanatlar kısmını çok önemsiyoruz, ardımızda burada güzel bir hikaye bırakmak istiyoruz. Güzel sanatlarla alakalı nasip olursa hem Kültür Yolu Festivali çerçevesi içerisinde, hem de kültür yolunun gitmediği illerde geleneksel sanatlar festivalleriyle toplumun pek çok kesimiyle buluşmaya devam edeceğiz. Birimimizin en önemli işi geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması." diye konuştu.

Terzi, geçen yıl 16 şehirde festivali gerçekleştirdiklerini, 2025 Kültür Yolu Festivali için de hazırlıklarının bir çoğunu şimdiden tamamladıklarını aktardı.

2025 Kültür Yolu Festivali'nin 5 Nisan'da Adana'da başlayıp 180 gün boyunca süreceğini bildiren Terzi, bu yıl 20 farklı şehirde yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanacağını söyledi.

Ebru Sanatkarı Duygu Orak da 20 yıldır geleneksel ebru sanatını yaptığını, atölyesinde sanatsal faaliyetlerini yürüterek öğrenci yetiştirmeye devam ettiğini anlattı.

Orak, ebru sanatının kendi içerisinde çeşitlere ayrıldığını, hepsinin belli bir emekle ortaya çıktığını belirterek, "Bu eserler iki yıllık bir hazırlığın neticesinde ortaya çıktı. Geleneksel sanatlarımızı, doğru ve hakkıyla icra etmek, çok kolay neticeyle olan şeyler değil. Bunlar bir anda ortaya çıkacak sanatlar değil, hobi olarak görmemek lazım." dedi.