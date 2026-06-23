Şaşmaz Kavşağı'ndaki Otobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı

(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Şaşmaz Kavşağı'nda 505 numaralı Sincan-Sıhhiye hattında hizmet veren belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. EGO, kazanın otobüsün önüne aniden çıkan hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucu meydana geldiğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Şaşmaz Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.21'de Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ankara istikametinde, Şaşmaz Kavşağı mevkiinde, EGO Genel Müdürlüğümüze bağlı 505 numaralı Sincan-Sıhhiye hattında hizmet veren otobüsümüzün karıştığı üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir."

İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir.

Kazanın ardından ilgili tüm birimlerimiz hızla harekete geçmiş; araç kamera kayıtlarının incelenmesi ile teknik ve idari süreçler derhal başlatılmıştır.

Meydana gelen kaza sonucunda maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır."