Ankara\'da Eser Kaçakçılığına Operasyon

ANKARA'da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu ele geçirilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda kaçak kazılarda elde edilen tarihi eserlerin hobi bahçesinde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Fiziki takip sonucu Sincan ilçesindeki hobi bahçesinde arama yapıldı. Bir şüpheli gözaltına alınırken, 6 bin 24 bronz ve gümüş sikke, 358 gümüş ve bronz obje ile 1 define arama dedektörü olmak üzere toplamda 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında Selçuklu, Osmanlı, Roma, Antik Yunan, Lidya, Milas ve Bizans dönemine ait eserler yer aldı. Piyasa değeri yaklaşık değeri 30 milyon TL olduğu belirlenen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.