Ankara\'da Eser Kaçakçılığına Operasyon

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda 30 milyon TL değerinde 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu ele geçirilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda kaçak kazılarda elde edilen tarihi eserlerin hobi bahçesinde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Fiziki takip sonucu Sincan ilçesindeki hobi bahçesinde arama yapıldı. Bir şüpheli gözaltına alınırken, 6 bin 24 bronz ve gümüş sikke, 358 gümüş ve bronz obje ile 1 define arama dedektörü olmak üzere toplamda 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında Selçuklu, Osmanlı, Roma, Antik Yunan, Lidya, Milas ve Bizans dönemine ait eserler yer aldı. Piyasa değeri yaklaşık değeri 30 milyon TL olduğu belirlenen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:14:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.