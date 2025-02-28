Ankara'da 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' Kampanyası Başlatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent Ankara'da Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında destek olmak amacıyla "Ramazan Ayının Bereketi Her Sofrada Hissedilsin Diye İhtiyaç Sahipleriyle Hayırseverler Arasında Köprü Olmaya Devam Ediyoruz" sloganıyla 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Kampanyaya katılmak isteyen hayırsever vatandaşlar "https://fitrever.ankara.bel.tr/" internet sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

Yavaş: "Gelin bir aileye huzur olalım"

Kampanyanın bu yıl da yapılacağını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, fitrelerinizle bir sofraya umut, bir aileye huzur olalım Ankara'da kurduğumuz dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşlarımız için: https://fitrever.ankara.bel.tr"

30 günlük fidye seçeneği

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak, Ramazan'ı daha huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkı sağlamak isteyen hayırseverlerin fitre ve fidyelerinin ihtiyaç sahiplerine eşit olarak dağıtılabilmesi amacıyla tek seferde 5 işlemin yapılabildiği sistemde, 30 günlük fidye yardım seçeneği de bulunuyor.