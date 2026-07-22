Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı

Ankara\'da Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı
22.07.2026 08:10
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Ankara'da fuhşa aracılık eden 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı. Soruşturma sürüyor.

ANKARA'DA fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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