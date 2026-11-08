Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı - Son Dakika
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı

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Ankara\'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı
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Ankara\'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplandı, sürücüler ıslak yollarda ilerledi; kar yağışı Atakule çevresinde de görüntülendi.

ANKARA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkili oldu.

Başkentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken, sürücüler ıslak yollarda ilerledi. Kar yağışı, kentin simge yapılarından Atakule çevresinde de görüntülendi.

Kaynak: DHA
AtakuleGüncelAnkaraYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı - Son Dakika
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