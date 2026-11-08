Ankara\'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı park halindeki araçları karla kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplandı, sürücüler ıslak yollarda ilerledi; kar yağışı Atakule çevresinde de görüntülendi.
ANKARA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkili oldu.
Başkentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken, sürücüler ıslak yollarda ilerledi. Kar yağışı, kentin simge yapılarından Atakule çevresinde de görüntülendi.
Kaynak: DHA
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