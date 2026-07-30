Ankara'da Gecekonduda Yangın

Ankara'da Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi, 1753'üncü sokakta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.