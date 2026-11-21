Ankara'da gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu, Meteoroloji kuzey ilçeleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından Ankara'da saat 18.00'de gök gürültülü dolu yağışı kısa süre etkili oldu. Meteoroloji, kuzey ilçeler başta olmak üzere kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu; ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.
(ANKARA) - Ankara'da saat 18.00 sıralarında gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden yağış, kentte günlük yaşamı etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü dolu yağışı görüldü. Saat 18.00'de başlayan yağış kısa süre sonra etkisini yitirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ilçeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuş; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.
Kaynak: ANKA
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