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Çubuk'ta Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Oyuncak Yapıyor - Son Dakika
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Çubuk'ta Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Oyuncak Yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Amigurumi öğrenen kadınlar, savaş mağduru çocuklar için örgü bebekler hazırlıyor. Örgü bebeklerin yanı sıra düzenledikleri kermeslerde elde ettikleri gelirleri de Gazzeli çocuklara gönderiyorlar.

Çubuk\'ta Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Oyuncak Yapıyor
06.01.2024 - 17:12,
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü bir grup kadın, Filistinli çocuklar için oyuncak yapıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Temsilciliğinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan çocuklar için kampanya başlattı.

Gönüllü olarak kampanyaya katılan Ayşegül Kaya'dan amigurumi (Japonya kökenli örgü tığı ile oyuncaklar yapma sanatı) öğrenen kadınlar, savaş mağduru çocuklar için örgü bebekler hazırlıyor.

Ayşegül Kaya, Çubuklu kadınlara haftada bir gün amigurumi dersi verdiğini belirtti.

Kendisi gibi tüm kadınların da gönüllü kampanyada gönüllü olarak görev aldığını ve malzemeleri de kendilerinin karşıladığını kaydeden Kaya, tek amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu ifade etti.

Amigurumi sanatını evde internet aracılığıyla öğrendiğini anlatan Kaya, gelen teklif üzerine gönüllü öğreticiliğe başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Evde kendi kendime bir şeyler yaparken bir anda böyle birçok arkadaşla bir şeyler yapmaya başladık. Savaşlardan en çok etkilenenler çocuklar oluyor. Onların yüzünü bir an olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. Buradakilerin hepsi ev hanımı. Evde boş oturmaktansa haftada bir günümüzü hayır işine ayıralım istedik. En az 10 kişi, bazen ise 15 kişi oluyoruz burada. Burada tavşanlar, bebekler ve çeşitli çizgi filim karakterleri yapıyoruz. Daha çok onların seveceği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yeni öğrenen kişi 1 haftada 1 bebeği bitirebilir. Deneyimi olan kişi ise 3 günde bitirir."

Gönüllülerden Bedriye Çakır, örgü bebeklerin yanında düzenledikleri kermeslerde elde ettikleri gelirleri de Gazzeli çocuklara gönderdiklerini söyledi.

Tüm ev hanımlarını projelerine destek için davet eden Çakır, "Burada kendi aldığımız bir tığ ve bir iple maddi bir masraf oluşturmadan ama yaptığımız el emeklerinden tebessüm ettirip yuvaları ısıtan bir ürün elde ediyoruz. Ümmetin derdiyle dertlenen ev hanımlarının hepsini buraya bekliyoruz. Sadece duayla değil fiilen de bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ev hanımı Halime Yetim ise "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada hem üreterek yetim ve öksüzlere yardımcı oluyoruz hem de sohbetlerimizi yaparak hoşça bir vakit geçiriyoruz. Manevi açıdan da bir doyuma ulaşmış oluyoruz. Bizlerin yapmış olduğu el işlerle bir çocuk gülecekse ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Ankara, Gazze, İHH, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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