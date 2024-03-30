Ankara\'da Güneşli Havada Kuğulu Park Keyfi

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3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı

Ankara'da hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kuğulu Park'ta güneşli havanın tadını çıkardı. Çocukların parkta oyun oynayıp vakit geçirdiği Kuğulu Park'ta, yavru kuğulara da yoğun ilgi gösterildi. Çimlerde ve banklarda vakit geçiren vatandaşlara evcil hayvanları da eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da hava bugün az bulutlu ve sıcaklık 22 derecek. 5 günlük tahminlere göre ise yarın Ankara'da güneşli ve sıcaklık 24 derece; 1 Nisan Pazartesi günü az bulutlu ve 26 derece; 2 Nisan salı günü az bulutlu ve 25 derece, 3 Nisan günü ise az bulutlu ve 23 derece olacak.

Ankaralılar, hava sıcaklığının artması üzerine soluğu Kuğulu Park'ta aldı. Çocukları ve evcil hayvanlarıyla parkta vakit geçiren vatandaşlar, çimlerde ve banklarda güneşin tadını çıkardı, çocuklar da oyun parkında keyifli anlar yaşadı. Kuğulu Park'ın yeni sakinleri siyah kuğu yavrularına da Ankaralıların yoğun ilgisi devam etti.