Ankara'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara merkezli 2 ilde, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerin, terör ve kaçakçılık soruşturmalarında adlarının geçtiğini söyleyerek para istedikleri ve toplamda 19 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

23.05.2024 18:22
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Ankara merkezli 2 ilde, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da vatandaşların, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayette bulunması üzerine polis harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların beyanlarında adı geçen M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, mağdur ettikleri kişilerden aldığı para ve ziynet eşyalarını M.S'ye teslim ettiğini söylediği öğrenildi. M.S'yi de mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyaları ile yakalayan ekipler, dolandırıcılıktan kazanılan tüm haksız kazançların M.N.K'de toplandığını tespit etti.

Söz konusu şüpheli M.N.K. ise İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara'ya getirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kişilere, isimlerinin terör ve kaçakçılık soruşturmalarında geçtiğini söyledikleri, dosyalardan isimlerinin silinmesi için para istedikleri öğrenildi.

Bu yöntemle 5 kişiyi dolandıran zanlıların toplam 19 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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