Ankara'da Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücülere Cezai İşlem - Son Dakika
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Ankara'da Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücülere Cezai İşlem

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir hastane otoparkının en üst katında drift yapan 2 ayrı otomobil sürücüsüne toplam 96 bin 699 TL para cezası uygulandı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Ankara Valiliği, görüntülerle ilgili inceleme başlattı ve kural ihlali yapan diğer araçların tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

01.07.2024 14:18
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde çok katlı hastane otoparkının en üst katında drift atan 2 ayrı otomobil sürücüsüne toplam 96 bin 699 TL para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait çok katlı otoparkın çatısında 2 otomobil sürücüsünün drift attığı görüldü. Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu tespit edildi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ankara Valiliği, sosyal medyada da yer alan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklama, "İlimiz Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının en üst katında bulunan araçların drift attığı şeklinde sosyal medya üzerinden paylaşılan haberler üzerine; gerekli inceleme başlatılmış ve emniyet görevlilerimizce hastane kameraları incelenerek söz konusu drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Ankara\'da Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücülere Cezai İşlem
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücülere Cezai İşlem - Son Dakika
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