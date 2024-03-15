Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı'ndaki İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar ve Yenimahalle'de bulunan Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş itfaiye istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi.
Yavaş, 2023'te görev başındayken şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar'ın isminin verildiği Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi'ndeki itfaiye istasyonunun açılışında, görev süreleri boyunca itfaiye filosundaki araç sayısını yüzde 80 artırdıklarını ve 544 kişiyi itfaiye teşkilatlarına kazandırdıklarını söyledi.
Mansur Yavaş, yıl içerisinde itfaiye istasyonlarının sayısını 53'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Ardından Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi'ndeki, 2023'te görevi esnasında şehit olan itfaiye Eri Fahrican Yavaş'ın adının verildiği itfaiye istasyonunun açılışını gerçekleştiren Yavaş, yangınlara acil şekilde müdahale edebilmek için itfaiye istasyonlarının ekipmanlarını güçlendirdiklerini ifade etti.
Yavaş, şehit itfaiye erlerinin kendi evlatları olduğunu ve isimlerini yaşatacaklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a açılışlarda, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı ve şehit aileleri eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit itfaiye erlerinin isimlerini taşıyan istasyonların açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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