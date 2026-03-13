Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı

13.03.2026 19:43
Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili üç şüpheli, eski eşi ve oğlu da dahil olmak üzere tutuklandı.

Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, aralarında maktulün eski eşi ve oğlunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına göre, 16 Kasım 2025'te Ramazan Arıkan, eski eşi S.S'nin ikamet ettiği adreste ölü bulundu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan 14 Ocak 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre, otopside, maktulün vücudunda insanlar tarafından yüksek dozda alındığında kalp durmasına yol açan ve hayvanlar için kullanılan "ksilazin" (sakinleştirici) maddesi ile epilepsi tedavisinde kullanılan "Gabapentin" isimli ilaçlar tespit edildi.

Olayın yaşandığı binaya ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıkan'ın olay günü saat 20.09 sıralarında oğlu B.A. ile M.Ü. tarafından eve getirildiğini, bu sırada maktulün ayakta durmakta güçlük çektiğini belirledi. Ayrıca maktulün kızı H.S.A'nın bir saat sonra binaya girdiği, kısa süre sonra maktulün eski eş S.S'nin ikametine ulaştığı saptandı.

Ardından şüpheliler S.S, M.Ü. ve B.A'nın binadan birlikte ayrıldıkları, hemen sonrasında kızı H.S.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ve ambulansın saat 22.11'de adrese ulaştığı belirlendi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden M.Ü. ve maktulün oğlu B.A. 10 Mart'ta tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bugün gözaltına alınan maktulün eski eş S.S. de tutuklandı, kızı H.S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
SON DAKİKA: Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
