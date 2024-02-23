Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iş görüşmesi için buluştukları kişinin 30 bin avrosunu gasbeden 11 sanık hakkında dava açtı.
Başsavcılığın iddianamesine göre, İstanbul'da yaşayan Yaver D, arkadaşı Neşet D. aracılığıyla tanıştığı Mustafa Salih A, Osman S, Kadri D. ve Süleyman Nazif B. ile iş görüşmesi yapmak için Ankara'ya geldi.
Bu kişilerle bir restoranda buluşan Yaver D, daha sonra birisiyle tanıştırılacağı gerekçesiyle götürüldüğü villada, Mustafa Salih D'nin talimatıyla yumruk ve kemerlerle darbedildi. Burada ölümle tehdit edilen Yaver D'nin, yanında getirdiği 30 bin avrosu da gasbedildi.
11 sanığa dava açıldı
Olayın ardından araçla bir yere bırakılan Yaver D, savcılığa giderek şikayette bulundu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, 4 sanığın "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, 7 sanığın ise bu suçlara yardım ettikleri gerekçesiyle 14 yıl 6'şar aya kadar hapsini istedi.
İddianamede ifadesine yer verilen Yaver D, "Mustafa Salih, bana 'Seni öldüreceğiz. Hangi dine mensupsan son duanı et. Senin cenazeni Alman Büyükelçiliğine teslim edelim' dedi. İstanbul'dan Ankara'ya gelirken yanımda 30 bin avro getirdim. Bu parayı aldıktan sonra başka param olup olmadığını sordular. Daha fazla param olmadığını söyleyince beni bıraktılar." iddiasında bulundu.
Sanık Mustafa Salih A, müştekiyi şahsen tanımadığını belirterek, "İş görüşmesi nedeniyle olay yerine gittik. Bir anlık sinirle Yaver'i darbettim. Silah göstermedim, çantasını karıştırmadım ve parasını almadım." ifadelerini kullandı.
Sanık Kadri D. ise suçsuz olduğunu öne sürerek "Mustafa Salih, Yaver'i tekme ve yumruklarla darbetti. Ben kavgayı ayırmaya çalıştım ancak dışarıda bulunan kişiler de içeriye girince arbede devam etti. Kimin kime vurduğunu ve para alma olayını görmedim." şeklinde savunma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından gasbedilen kişi şikayetçi oldu - Son Dakika
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