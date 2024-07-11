Ankara'da İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Ankara'da İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Ankara\'da İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Ankara'da evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan iş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonucunda Karaaslan, bir arkadaşı ve market çalışanı yaralandı. Karaaslan'ın sağlık durumu iyi olup servise alınırken, diğer yaralılar taburcu edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

11.07.2024 14:05
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ANKARA'da, evinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralanan iş insanı Nihat Karaaslan'ın (60) vurulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Olayda ağır yaralanan ve ilk olarak yoğun bakımda tedaviye alınan Karaaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve servise alındığı belirtildi. Diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Bu arada saldırı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracından inen Karaaslan'ın vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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