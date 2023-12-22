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Ankara'da Jandarma Operasyonunda 40 Ton Çay ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Jandarma Operasyonunda 40 Ton Çay ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonlarda jandarma ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde gümrük kaçağı 40 ton çay, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi. El konulan malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olarak belirlendi.

Ankara\'da Jandarma Operasyonunda 40 Ton Çay ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
22.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:03
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Ankara'da jandarma ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda gümrük kaçağı 40 ton çay, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yenimahalle'de kargo aracıyla kaçak tütün ve çay getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kargo şirketine ait araçta yapılan aramada 40 ton açık ve 293 bin poşet çay, çeşitli markalarda 15 bin 300 çay ambalajı, 2 hassas terazi ve bir torba dikiş makinesi ele geçirildi.

El konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

Kaçak nargile ürünleri satılan iş yerine operasyon

Jandarma ekipleri, şüpheli M.A'nın Altındağ'daki iş yerinde kaçak nargile ürünleri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 756 kilogram nargile kömürü, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

El konulan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA
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