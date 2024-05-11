Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Sahte Ürün Ele Geçirildi

Ankara\'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Sahte Ürün Ele Geçirildi

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, K.Y'ye ait iş yerinde sahte veya kaçak gıda maddelerinin satışının yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda, 1650 şişe reçel, 136 bin 800 mayonez, 85 bin 500 ketçap, 3 bin 60 şişe mayonez ve 600 kilogram salça ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyon lira olarak belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

11.05.2024 11:55
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Ankara'da kaçak gıda maddesi operasyonu düzenlendi.

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahte veya kaçak gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda K.Y'ye ait iş yerinde sahte veya kaçak gıda maddelerinin satışının yapıldığı belirlendi.

Söz konusu iş yerindeki aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu ifade edilen 1650 şişe reçel, tek kullanımlık 136 bin 800 mayonez ve 85 bin 500 ketçap, 3 bin 60 şişe mayonez ve 600 kilogram salça ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yenimahalle, Ak Gıda, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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