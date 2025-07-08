Ankara\'da \'Kafes\' Operasyonu: 25 Gözaltı

ANKARA'da polisin dolandırıcılık, tehdit ve darp suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği 'Kafes' adı verilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 30 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Bürosu koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık, tehdit ve darp suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Kafes' adı verilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 milyon TL nakit para ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamalarında iletişime geçtikleri erkekleri hedef aldıkları belirlendi. Mağdurlara, şüphelilere ait olduğu tespit edilen restoran ya da işletmelerde yüklü meblağlarda hesaplar çıkarıldı. Hesapları ödemeyi reddeden mağdurların tehdit edildiği, darp edildiği ve çeşitli yollarla zorla para tahsil edildiği öğrenildi.

'MEKANA ÇEKİP FAHİŞ FİYAT UYGULADILAR'

'Yazıcı' adı verilen kişilerin internet üzerinden mağdurlarla ilk teması kurduğu, ardından 'serçekuş' olarak adlandırılan kadınların mağdurları mekana yönlendirdiği belirtildi. Şüphelilerin, restoranda garson, güvenlik ve işletmeci gibi davranıp fahiş fiyatlı adisyonlar sunduğu, ödeme yapılmaması durumunda ise fiziksel şiddet uygulandığı tespit edildi. Ayrıca mağdurlardan birinin mekandan zorla çıkartıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, tahsilat sonrası mağdurları sosyal medyada engelleyerek iletişimi kestikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.