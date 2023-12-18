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Ankara'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Başak Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.V'ye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara\'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
18.12.2023 - 13:11,
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Başak Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.V'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Altındağ, Ankara, Son Dakika

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