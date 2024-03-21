Ankara'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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Ankara'da kar yağışı başladı

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Ankara'nın kuzey ilçelerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde başkentin merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar okula ve işe gitmek için yola çıkarken kar yağışıyla karşılaştı. Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşeceği kentte, Meteoroloji tarafından kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

21.03.2024 09:52  Güncelleme: 10:00
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Ankara'da kar yağışı başladı

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Başkent'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Ankara\'da kar yağışı başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da kar yağışı başladı - Son Dakika

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