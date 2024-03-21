Ankara\'da kar yağışı başladı

Google, Fransa'da telif haklarına uymadığı için 250 milyon Euro ceza aldı

Fransa'nın rekabet kurulu, Google'ı telif haklarına ilişkin yapılan anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle 250 milyon Euro para cezasına çarptırdı. Google, yayıncılar ve ajanslarla yapılan zorunlu anlaşmalara uymadığını kabul etti. Ayrıca, iletişimin şeffaf olmadığı ve basın içeriklerinden elde edilen gelirlerin düşük tahmin edildiği belirtildi. Google, cezayı orantısız bulsa da davayı sonlandırmak için talep edilen davranış değişikliklerini kabul etti. Bu olay, telif hakları konusunda Google'ın karşılaştığı zorlukları ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturmanın önemini vurguluyor.