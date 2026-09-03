Ankara'da kaybolan 'Kadife' isimli eşek, sahibine kavuştu - Son Dakika
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Ankara'da kaybolan 'Kadife' isimli eşek, sahibine kavuştu

Ankara\'da kaybolan \'Kadife\' isimli eşek, sahibine kavuştu
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Ankara Altındağ'da kaybolan 'Kadife' adlı eşek, polis tarafından bulunarak yediemin otoparkına götürüldü. Sahibi Orhan Figan, sosyal medyada gördüğü görüntüler sonrası eşeğini 1246 lira ceza ödeyerek teslim aldı ve yavrusunu aramak için sürüden ayrıldığını söyledi.

Ankara'da kaybolan "Kadife" adlı eşeğin, polis ekiplerinin bulup çekiciyle yediemin otoparkına götürürken çekilen görüntülerini sosyal medyada gören sahibi Orhan Figan, hayvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altındağ ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kaybolan ve yediemin otoparkına götürülen eşeğini 1246 lira ceza ödeyerek, geri alan Orhan Figan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Figan, sabah saatlerinde çobanın kendisini arayarak, "Kadife" adını verdiği eşeğinin gece saat 02.00 sularında kaybolduğunu söylediğini belirtti.

Figan, "Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. 'Dron yardımıyla bulurum' diye dronu getirdim baktım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca da artık ümidi kesmiştim." ifadelerini kullandı.

Figan, 6 yıldır baktığı eşeğinin bulunma anını şöyle anlattı:

"Arkadaşım 'eşeğini buldum' diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. 'Nereden buldun?' dedim, 'yediemin otoparkında' dedi, dalga geçiyor sandım. Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek link attı. Bir baktım, gerçekten benim eşek. Linki görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. 112'den de, önce inanmadılar, telefonu kapattılar, dalga geçtiğimi sandılar. Sonra tekrar bir daha aradım, 'tamam dediler, biz de öyle bir ihbar gördük senin eşek Pursaklılar yediemin otoparkında' dedi."

Eşeğini teslim almak için hemen otoparka gittiğini aktaran Figan, "Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler, 'eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım' dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler." dedi.

Eşeğin sürüden ayrılma sebebinin "yavrusunu aramak" olduğunu ifade eden Figan, şöyle devam etti:

"Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğimin sıpasını başka bir sürüye gönderdim. Eşeğim de yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de 1246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım."

Eşeğini kaybettiğinde yaşadığı üzüntüyü paylaşan Figan, "Bir daha böyle bir eşek bulamayız diye moralim bozuldu. Çünkü davar eşeği bulmak zor. Eşeğimi artık sağlam kazığa bağlayacağım, en sökülmeyecek ağaca bağlayacağım. O da artık akıllandı gitmiyor, çekiciye binmemek için gitmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Altındağ, Ankara, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kaybolan 'Kadife' isimli eşek, sahibine kavuştu - Son Dakika

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