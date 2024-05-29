Ankara\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncel

Ankara'da kullandığı araçla çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde dün akşam Ö.A'nın (44) kullandığı 06 FA 2276 plakalı araç, aynı iş yerinde çalışan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Güvenir ile (54) stajyer Zekeriya Baldemir'e (17) çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Güvenir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenir'in, Şereflikoçhisar ilçesi Deliller köyünde defnedileceği öğrenildi.

Ağır yaralanan Baldemir'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yüksek miktarda alkollü olduğu tespit edilen Ö.A. ise polislerce gözaltına alındı.

Sürücünün eşi T.A'nın (41) kazayı kendisinin yaptığını öne sürerek, suçu üstlenmeye çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, eşi serbest bırakıldı.