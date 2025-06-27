Ankara'da Kişisel Verilere Siber Saldırı Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, bazı şüphelilerin bir internet sitesi aracılığıyla zararlı yazılımlar kullanarak kredi kartı bilgilerini çaldıkları, Türkiye Petrolleri ve Baykar gibi firmaların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Zanlıların, çeşitli kamu kurumları ile bankaların sistemlerine zararlı yazılım yerleştirerek milyonlarca kişiye ait verileri ele geçirdikleri, bu verilerle çeşitli kuruluşlar aracılığıyla verilerin satılması ve çoğaltılmasına yönelik paylaşımlar yaptıkları da tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece, "kişisel verileri ele geçirme", "kamu kurumuna ait bilişim sistemindeki verileri ele geçirme" ve " Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik olarak siber saldırı neticesinde elde edilen her türlü veriyi bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 11'i Başsavcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.