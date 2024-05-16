Ankara\'da Kobani Davası karar duruşmasında hapis cezaları çıktı

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Türkiye\'ye misilleme yapan İsrail\'in vazgeçmek için sundukları şart bir hayli ilginç

(ANKARA) - Ankara'da görülen Kobani Davası karar duruşmasında hapis cezaları çıktı. Mahkeme hedefi 130 sayfalık kararını açıklamaya başladı. Tutuklu veya tutuksuz yargılanan çok sayıda HDP'li siyasetçiye hapis cezaları verildi. Duruşmada bulunan yüzlerce sanık avukatı masalara vurarak heyete tepki gösterdi ve salonu terk etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl, Alp Altınörs 18 yıl ve ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Ali Ürküt "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 13 yıl 4 ay, ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Eski milletvekilleri Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

(SÜRECEK)