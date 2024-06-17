Ankara'da kontrolden çıkan vincin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı'nda S.A. idaresindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.A. ve beraberindeki L.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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