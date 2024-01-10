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Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan'a doğum günü sürprizi

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz, hastanede tedavi görürken doğum günü sürpriziyle sevindi. Tedavisi devam eden Tunahan'ın sağlık durumu ise her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Ankara\'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan\'a doğum günü sürprizi
10.01.2024 - 00:39,  Güncelleme: 00:41
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Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a doğum günü sürprizi

ANKARA - Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra hastanede tedavisi devam eden Tunahan Yılmaz, yeni yaşını hastanede kutladı.

İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinden sabah saatlerinde okulunun arkasındaki boş arazide 7 Aralık 2023 tarihinde sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi gören Yılmaz'ın sağlık durumu ise günden güne daha iyiye gidiyor. Ailesinin ve hastane çalışanlarının kendisine yaptığı doğum günü sürpriziyle yeni yaşını kutlayan Tunahan, aldığı hediyeler sonrası mutluluğunu gizleyemedi.

Kaynak: İHA
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Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika
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