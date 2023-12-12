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Ankara'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, kaza sonucu hayatını kaybeden kadının çantası ağaçta bulundu - Son Dakika
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Ankara'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, kaza sonucu hayatını kaybeden kadının çantası ağaçta bulundu

Ankara çevre yolunda planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin mahkeme kararıyla iptal edildiği bölgede, kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Gürel'in çantası 6 gün sonra ağaçta bulundu. Babası, kızının çantasını bulmanın duygusal anlar yaşattığını belirtti ve yetkililere buraya bir üst geçit yapılması çağrısında bulundu.

12.12.2023 - 11:59,
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ANKARA çevre yolunda planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin mahkeme kararıyla iptal edildiği bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Gamze Gürel'in (28) çantası, 6 gün sonra ağaçta bulundu. Jandarma ekibi ağaca tırmanıp, aldığı çantayı babası Abbas Gürel'e teslim etti. Gürel, Benim kızım öldü, başkalarının evlatları ölmesin. Kızımın çantasını buldular, çok duygulandım, ağladım dedi.

Ankara çevre yolunun Etimesgut ilçesi mevkisinde, Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, Şehir Plancıları Odası'nın başvurusu üzerine Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Belediye, projenin planlandığı yere, 'Bu noktada yapılacak köprü ile Eryaman bölgesine giriş çıkışın yol güzergahına ait imar planları, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiştir' tabelası astı. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarının tabelanın önünde basın açıklaması yaparak karara tepki göstermesinden 1 gün sonra aynı yerde, sekreter olarak çalıştığı iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel, Çağrı Ş. yönetimindeki 06 CGR 066 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Çağrı Ş., ifadesinin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BURADA BİR ÜST GEÇİT YOK'

Gamze Gürel'in çantası, 6 gün sonra kaza yerine 10 metre uzaklıktaki ağaçta bulundu. Kazadan sonra kızına ait bir eşya bulabilmek için her gün olay yerinde arama yapan Abbas Gürel, refüjdeki ağaçta kızının çantası ve cep telefonu şarj aletini görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibi, aracın çarpması ile fırlayan çantayı önce sopayla almaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bir jandarma personeli, ağaca tırmanıp, çantayı ve şarj aletini aldı. Jandarmadan kızının eşyalarını tutanakla teslim alan Abbas Gürel, duygusal anlar yaşadı.

Gürel, Buranın 150-200 metre ilerisinde lojmanlar var, orada insanlar oturuyor. Benim kızım gayet normal bir şey yapmış; buradan otobüs durağından inmiş, karşıya geçmek istemiş. Mutlaka burayı kullanmak gerekiyor. Burada bir üst geçit yok, bir ışık yok, hiçbir şey yok. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir üst geçit yapmaları lazım. Suçlu olanlara gerekirse dava açacağım. Benim kızım öldü, başkalarının kızları da ölmesin diye düşünüyorum. Gencecik bir insan, şu an toprağın altında. Benim kızıma vuran insana ev hapsi cezası vermişler. Kızımın çantasını buldular, çok duygulandım, ağladım. Yapacak hiçbir şey yok, hiçbir şey diyemiyorum dedi.

Ankara\'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, kaza sonucu hayatını kaybeden kadının çantası ağaçta bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, kaza sonucu hayatını kaybeden kadının çantası ağaçta bulundu - Son Dakika
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