Ankara'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama

Ankara\'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama

Ankara'da kredi notunu yükseltme vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 kişinin operasyonda 7'si tutuklandı. Sosyal medyada bankacı olarak kendilerini tanıtan dolandırıcılar, 9 kişiyi toplamda 5 milyon TL zarara uğrattı.

24.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da bankalardan kredi alamayan kişileri, 'kredi notunu yükseltme' vaadiyle dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan bankacı olduğunu belirten kişilerin, bankalardan kredi alamayan kişileri, 'kredi notunu yükseltme' vaadiyle dolandırdığını tespit etti. Şüphelilerin, mağdurların kart bilgilerini ve şifrelerini alıp hesaplarını boşalttığı belirlendi. Bu şekilde 9 kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, kafede mağdurlarla kredi görüşmesi yapan şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, çok sayıda telefona ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3-sayfa, Finans, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.