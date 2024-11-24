Ankara\'da Kredi Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama

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ANKARA'da bankalardan kredi alamayan kişileri, 'kredi notunu yükseltme' vaadiyle dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan bankacı olduğunu belirten kişilerin, bankalardan kredi alamayan kişileri, 'kredi notunu yükseltme' vaadiyle dolandırdığını tespit etti. Şüphelilerin, mağdurların kart bilgilerini ve şifrelerini alıp hesaplarını boşalttığı belirlendi. Bu şekilde 9 kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, kafede mağdurlarla kredi görüşmesi yapan şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, çok sayıda telefona ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.