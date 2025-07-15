Ankara\'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin başkentlileri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Başkent Ankara'da fırtına ve rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından Ankara Valiliği'nden kentte yaşayan vatandaşlar için bir uyarı yayınlandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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