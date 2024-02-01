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Ankara'da market baskınında öldürülen İsmail Yücesoy toprağa verildi - Son Dakika
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Ankara'da market baskınında öldürülen İsmail Yücesoy toprağa verildi

Ankara\'da market baskınında öldürülen İsmail Yücesoy toprağa verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, market baskını sırasında boğazı bıçakla kesilerek öldürülen İsmail Yücesoy'un cenazesi toprağa verildi. Market işleten Serdar İ. ile borçlu olduğu kişiler arasında çıkan tartışma sonucunda 12 kişilik grup marketi basarak saldırdı. Serdar İ., aldığı bıçakla İsmail Yücesoy'un boğazını keserek onu öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar İ. ve 2 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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ANKARA'da, 12 kişilik grubun market baskını sırasında boğazı bıçakla kesilip öldürülen İsmail Yücesoy (40), toprağa verildi.

Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde market işleten Serdar İ., önceki gün borçlu olduğu öne sürülen kişilerle market içinde tartıştı. Bunun üzerine dün saat 14.00 sıralarında İsmail Yücesoy'un da aralarında olduğu 12 kişi, marketi basıp Serdar İ. ve beraberindeki çalışanlara saldırdı. Serdar İ., marketten aldığı bıçakla İsmail Yücesoy'un boğazını kesip 2 kişiyi yaraladı. Yücesoy hayatını kaybederken; 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar İ. ve 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İsmail Yücesoy, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı. Yücesoy'un, Gölbaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki cenazesine, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yücesoy, toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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