Başkentte, NATO Liderler Zirvesi için yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor.
Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki uygulama kapsamında, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
Ekiplerce, sürücülerin ehliyetleri ve evrakları kontrol edildi, bazı araçlarda ise arama yapıldı.
Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, şehir genelinde de NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin belirli noktalarda trafik denetimleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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