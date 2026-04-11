Ankara'da Nisan'da Kar Yağdı

ANKARA'da dün yüksek kesimlerde yağan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Nisan ayında yağan kara, pek çok kişi hazırlıksız yakalandı.

Başkent'te dün yüksek kesimlerde ve uzak ilçelerde yağan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezini de etkisi altına aldı. Nisan ayında yağan karla güne başlayan Ankaralılar, işlerine gitmek için araçların üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ile hava sıcaklığı da kış aylarındaki seviyelere geriledi.

Öte yandan Ankara Valiliği, dün geceden itibaren pazartesi sabah saatlerine kadar zirai don tehlikesi bulunduğunu duyurdu.