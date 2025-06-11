Ankara'da Öğrencilere Yönelik Kişisel Gelişim Merkezi Açıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Demetevler Cemre Parkı içerisinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan Kişisel Gelişim Merkezi ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde zaman yönetimi, meslek seçimi ve stresle baş etme yöntemleri gibi konularda seminer ve atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla gençleri destekleyecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Demetevler Cemre Parkı içerisinde lise ve üniversite öğrencileri için açılan Kişisel Gelişim Merkezi de kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu, internet erişimi ve kafeterya ile ücretsiz hizmet veriyor.

Açık ve kapalı toplam 400 metrekare alanda hizmet verdiklerini aktaran Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürü Sevgi Karabulut, şu bilgileri verdi:

"Öğrenci dostu merkezlerimizle öğrencilerimizin yanındayız"

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Kişisel Gelişim Merkezi olarak liseli ve üniversiteli öğrencilerimiz için burada etüt salonu, kütüphane, teknoloji sınıfı ve kafeterya imkanı ile ücretsiz olarak öğrencilerimizin yanındayız. Ders çalışmak için merkezimize gelen öğrencilerimize yönelik seminerler, eğitim çalışmaları, atölye çalışmaları planlıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu zaman yönetimi, stres yönetim gibi konularında onları desteklemek istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu merkezlerimizle öğrencilerimizin yanındayız."

Kişisel gelişim eğitimleri ile öğrenciler moral buluyor

Merkeze gelen öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve moral kazandırmak amacıyla zaman yönetimi, meslek seçimi ve stresle baş etme yöntemleri gibi konularda seminer ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Merkeze ders çalışmaya gelen öğrencilerden bazıları memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Aysima Görkal: "Gayet memnunum. Arkadaşlarımla beraber geliyorum. Buranın bilgisayar odasını ve etüt çalışma alanlarını kullanıyorum. Burayı bu sene arkadaşım aracılığıyla öğrendim. Hem ses sorunu yok hem de internet bağlantısı olan bilgisayarlar var. Gayet güzel ve güvenli bir ortam."

-Büşra Elif Türker: "Burayı çok seviyorum öncelikle, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Etüt salonu olsun, kütüphanesi ve kafeterya olsun her şey öğrenciler için düşünülmüş. İlk defa kişisel gelişim eğitimine katıldım. Kendini tanıma atölyesi yaptık. Güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi paylaştık, eğlenceli ve öğretici bir zaman geçirdik. Parkın içinde olması da çok avantaj, ferah ve temiz bir ortam var. Çalışanların güler yüzlü olması da bizi buraya getirmek için cezbediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bize böyle öğrenci dostu bir ortam sunduğu için teşekkür ederim."

-Ebru Baran Kuru: "Buranın bu mevkide kütüphane ihtiyacı vardı. Buranın yeşillik içinde olması çok güzel, ders aralarında çıkıp gezebiliyoruz. Buranın konumu çok güzel. Ders çalışmanın dışında kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi de çok yararlı oluyor."