Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam - Son Dakika
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Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam

Ankara'da okul servis ücretleri yüzde 40 zamlandı. En kısa mesafe servis ücreti yıllık 16 bin 745 liraya yükseldi. Ayrıca, rehber ücreti de eklenecek.

14.08.2024 17:26
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(ANKARA) - Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. En kısa mesafe servis ücreti yıllık 16 bin 745 liraya yükseldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki okul servis ücretleri yüzde 40 zamlandı. Komisyon tarafından onaylandığı kaydedilen zammın ardından yüzde 10 KDV dahil yıllık okul servis ücretleri; 3 kilometreye kadar yıllık 16 bin 745, 3 kilometreden 6 kilometreye kadar yıllık 18 bin 450 TL, 6 kilometreden 10 kilometreye kadar 21 bin 320 TL, 10 kilometreden 15 kilometreye kadar yıllık 24 bin 810 lira olarak uygulanacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık 550 TL ücret alınacak.

Servis ücretlerine ayrıca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda aylık azami 730 lira rehber ücreti de eklenecek.

Kaynak: ANKA

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