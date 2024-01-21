Ankara\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.
Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil, Yusuf D'nin kullandığı 06 J 0646 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü ve 9 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.
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