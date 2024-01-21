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Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi ve minibüsün sürücüsü ile 9 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Ankara\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
21.01.2024 - 00:13,
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.

Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil, Yusuf D'nin kullandığı 06 J 0646 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü ve 9 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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