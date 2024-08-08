Ankara\'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

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ANKARA'da, yol ortasındaki su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü M.T. yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 71 ADH 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.