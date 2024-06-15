Ankara'da Otomobil Tamiri Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Otomobil Tamiri Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Ankara'da otomobil tamiri için vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren çete üyelerinin, sahte parçalar taktıkları ve tamir yapmadıkları ortaya çıktı. Ayrıca, şehir dışından gelen müşterilerden de para alıp parçaları göndermedikleri belirlendi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 tüfek fişeği ve 1 milyon 250 bin lira ele geçirildi.

15.06.2024 19:31
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Başkentte otomobil tamiri için kendilerine ulaşan vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını A.A'nın yaptığı 18 kişilik dolandırıcılık çetesini takibe aldı.

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren zanlıların, otomobil tamiri için gelen vatandaşlardan bazılarının araçlarına yeni araç parçası yerine sahte parçalar taktıkları, bazılarından ise para almalarına rağmen araçların tamirini yapmadıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin, şehir dışından kendilerine ulaşan müşterilerden de para almalarına rağmen araç parçalarını göndermediği tespit edildi.

Polis, 11 Haziran'da Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, 18 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 tüfek fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 250 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı A.A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Otomobil Tamiri Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Otomobil Tamiri Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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