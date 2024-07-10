Ankara'da otomobilin egzozuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin egzoz kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde otomobilinin egzoz kısmından kedi sesi geldiğini duyan Mürsel Avcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Su verilerek sakinleştirilen kedi, kendisini kurtaran itfaiye eri tarafından sahiplenildi.
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