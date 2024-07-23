Ankara'da Özel Harekat Ekipleri Rehin Alınan Anne ve Babayı Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Özel Harekat Ekipleri Rehin Alınan Anne ve Babayı Kurtardı

Ankara'da bir uyuşturucu bağımlısı olan E.Y, annesini ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermiyordu. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri, müzakereci ile birlikte operasyon düzenleyerek E.Y'yi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

23.07.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı.

Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.

Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Ankara, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Özel Harekat Ekipleri Rehin Alınan Anne ve Babayı Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 03:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Özel Harekat Ekipleri Rehin Alınan Anne ve Babayı Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement