Ankara'da Pazarda Fiyatlar Yüksek, Pazarcılar Maliyetlerden Yakınıyor - Son Dakika
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Ankara'da Pazarda Fiyatlar Yüksek, Pazarcılar Maliyetlerden Yakınıyor

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kurulan pazarda fiyatların yüksek olması nedeniyle yurttaşlar şikayetçi, pazarcılar ise maliyetlerden yakınıyor. Yurttaşlar, asgari ücretin düşük olduğu bir yerde bu fiyatların çok yüksek olduğunu belirtirken, pazarcılar ise tarladaki ürünlerin maliyetlerinin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade ediyor.

14.08.2024 10:53
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(ANKARA) - Ankara'nın Mamak ilçesi Derbent Mahallesi'nde kurulan pazarda alışveriş yapan yurttaşlar, fiyatların pahalılığından pazarcılar ise maliyetlerden yakındı. Bir pazarcı, "Tarlada biber 12-13 lira. İki-üç lira mazot ve işçi masrafları çıkıyor. Halden 15-16'ya alıyoruz biz de satıyoruz 20-25 liraya. Her kişi iki üç lira kazanıyor" dedi. Yurttaşlar ise "Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde bu fiyatlar çok yüksek. Gelirimiz çok düştü. Bu mevsimde ucuz olması gereken şeyler ucuz değil" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı, Ankara'nın Mamak ilçesi Derbent Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar ve pazarcılara mikrofon uzattı. Biber ve salatalık satan bir pazarcı, tarladaki sebzenin pazara gelirken fiyatının nasıl arttığını şöyle anlattı:

"Tarlada bu biber 12-13 liraya çıkıyor. İki-üç lira mazot ve işçi masrafları çıkıyor. Halden 15-16 liraya alıyoruz, biz de satıyoruz 20-25 liraya. Her kişi iki üç lira kazanıyor. Hal de iki üç lira kazanıyor biz de."

Patates satan bir esnaf, 4-5 lira olan maliyetin pazara gelene kadar arttığını söyledi. Pazarcı, bir kilo patatesten 1,5 ile 2 lira arasında kazandığını belirtti.

TÜİK verilerine göre pazarda limon 20 lira, pazarcı ise sadece maliyetinin 25 lira olduğunu söylüyor

TÜİK verilerine göre limonun kilosu 20 olarak hesaplanmıştı. Pazarda ise en ucuz limon 30 liradan satılıyor. Limon satan bir esnaf, "Maliyeti 20 lira. Bize gelişi 25 lirayı buluyor. TÜİK yalan söylüyor" dedi.

Yurttaşlar: Asgari ücretin 17 bin olduğu yerde bu fiyatlar çok yüksek

Mamaklılar fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Pazardaki fiyatlar hakkında konuşan bir yurttaş şunları söyledi:

"Fiyatlar marketlere göre iyi ama gelire göre çok yüksek. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde bu fiyatlar çok yüksek. Gelirimiz çok düştü. Bu mevsimde ucuz olması gereken şeyler ucuz değil. Televizyonlardan izliyoruz tarlada çok ucuz. Orada iki lira burada 20 lira. Aradaki uçurum nerede bilmiyoruz."

Bir vatandaş da fiyatların yüksek olduğunu, ancak akşam saatlerinde ucuzladığını belirterek şöyle konuştu:

"Güneş batana kadar pahalı, hava karardıktan sonra insanlar ayak çekilmeye başlayınca fiyatlar yavaş yavaş düşüyor. Piyasanın genel kanısında neye göre pahalı, ucuz diyeceksiniz. Burası Mamak bölgesinin en ucuz pazarı olmasına rağmen pahalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Pazarda Fiyatlar Yüksek, Pazarcılar Maliyetlerden Yakınıyor - Son Dakika

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