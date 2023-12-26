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Ankara'da PKK/KCK propagandası yapan 20 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da PKK/KCK propagandası yapan 20 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, terör örgütünün talimatlarına uyarak örgütsel etkinliklere katıldıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü propaganda yaptıkları tespit edildi.

Ankara\'da PKK/KCK propagandası yapan 20 şüpheliye gözaltı kararı
26.12.2023 - 10:14,
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak, Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da PKK/KCK propagandası yapan 20 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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