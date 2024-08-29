Ankara\'da rahatsızlanan asker yaşamını yitirdi

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ANKARA'da rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alınan Er Sadettin Burak Çetin (20), yaşamını yitirdi. Çetin, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Sadettin Burak Çetin, 19 Ağustos'ta rahatsızlandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, ilaç tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak rahatsızlığı devam eden Çetin, 22 Ağustos'ta 10 günlük istirahat raporu alarak memleketi Ankara'ya geldi. Durumu ağırlaşınca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sadettin Burak Çetin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sadettin Burak Çetin için öğle namazı sonrası Mamak ilçesindeki Ortaköy Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Çetin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sadettin Burak Çetin'in terhisine 43 günü kaldığı belirtildi.