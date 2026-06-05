Ankara'da Repressiya Sergisi ve Paneli

Ankara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, Ahmed Cevad Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının işbirliğinde "Türk Dünyası'nda Repressiya Sergisi ve Paneli" organize edildi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100'üncü yılı ile Türk devletlerinin bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarının 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türk dünyasının ortak hafızasında iz bırakan "Repressiya" dönemi ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının geçmişte yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerin ortak hafızanın korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yaşananların yeni kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade eden Yazgı, "Tarihimizdeki bu acıları eğer unutursak, unutturursak işte biz o zaman görevimizi yerine getirmemiş oluyoruz." dedi.

Yazgı, Repressiya döneminde hayatını kaybedenlerin yalnızca kimlikleri ve düşünceleri nedeniyle hedef alındığını belirterek, "Bu insanların şehit olmasının tek nedeni Türk olmaları, Türk aydını olmaları, Türk olarak bu dünyaya gelmeleri ve bundan gurur duymaları." diye konuştu.

Türk Dünyası ülkeleri arasındaki işbirliği ve ortak hafızanın güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Yazgı, akademisyenler, kurumlar ve kültür temsilcilerinin ortak çalışmalarıyla bu sürecin güçleneceğini ifade etti.

"Serginin çok ötesinde bir vicdan muhasebesi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da "Bu sergi, acıyla çizilmiş resimlerin olduğu, hüzünle verilmiş pozların yoğun olduğu, düşünmenin, üretmenin, fikrin, Türk düşüncesinin diyetini kurşuna dizerek ödeyenlerin sergisi, bir serginin çok ötesinde bir vicdan muhasebesi, bir vicdan nöbeti." değerlendirmesinde bulundu.

Repressiya mağdurlarının yeterince bilinmediğini belirten Turan, farklı tarihi acıların sıkça anıldığını ancak bu dönemin uzun süre kamuoyunda yeterince yer bulamadığını söyledi.

Turan, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki sivil toplum yapıları aracılığıyla bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, bu konuda proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

Turan, Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "Bir gözümüzün Filistin'de olduğu kadar bir diğer gözümüzün Türk dünyasında olmasının önemini hatırlatmak isterim. O zulüm nasıl ki zamanında büyük bedellerle yaşanıp bugüne bir emanet bırakmışsa bugün onu hatırlamak da unutmamak da hep bir gözümüzün orada olması da hepimizin görevi." dedi.

Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Repressiya'nın, Sovyet döneminde kimlik, kültür ve hafızayı taşıyan kesimlere yönelik sistematik baskı süreci olduğunu belirterek, bu dönemin Türk dünyasının ortak hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Türk dünyasının farklı ülkelerinde bu hafızayı yaşatmak amacıyla kurulan müzelerin temsilcilerinin programa katıldığını ifade eden Ersoy, ortak tarih bilincinin kurumsal hafıza çalışmalarıyla güçlenebileceğini belirtti. Ersoy, Repressiya mağdurlarının anısını yaşatan müze yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, katılımcılar sergiyi gezerek bilgi aldı.