Ankara'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Ankara'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara\'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
04.03.2026 00:39
Motosikletli polis, durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu buldu, bir kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da motosikletli polis timi tarafından durdurulan bir araçta, torpido bölümüne gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 'Yunus' olarak adlandırılan motosikletli polis timi şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobilde asayiş denetimi yaptı. Araçta yapılan ilk aramada 1 sentetik ecza, 56 bin 270 TL nakit para ve araçtan bağımsız bir kumanda bulundu. Kumandaya basıldığında torpido kısmının yaylı mekanizma ile açıldığı tespit edildi. Gizli bölmede 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ve satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

