Ankara\'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

ANKARA'da motosikletli polis timi tarafından durdurulan bir araçta, torpido bölümüne gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 'Yunus' olarak adlandırılan motosikletli polis timi şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobilde asayiş denetimi yaptı. Araçta yapılan ilk aramada 1 sentetik ecza, 56 bin 270 TL nakit para ve araçtan bağımsız bir kumanda bulundu. Kumandaya basıldığında torpido kısmının yaylı mekanizma ile açıldığı tespit edildi. Gizli bölmede 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ve satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
