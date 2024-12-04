Ankara'da sis etkili oldu
ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerinde sis etkili oldu.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde bulunan İncek'te trafik sisten dolayı tıkandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sabaha Sis İle Başladı - Son Dakika
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