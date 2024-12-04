Ankara'da Sabaha Sis İle Başladı

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Ankara'da sis etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerinde sis etkili oldu.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde bulunan İncek'te trafik sisten dolayı tıkandı.