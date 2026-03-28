Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı

ANKARA Valiliği, yarın Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde etkili olabilecek sağanağa karşı vatandaşları uyarıp, tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yarın (pazar) Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (bin metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.