Ankara'da sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Araçlar mahsur kaldı ve trafikte aksamalar yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, bin 330 civarında su baskını ihbarı olduğunu ve müdahalelerin devam ettiğini belirtti. Yarın için de kuvvetli yağış ikazı yapıldı.

01.05.2024 03:55
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Ankara'da sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı

Vali Şahin: "Biz birkaç gündür yoğun yağış ikazı yapıyoruz. Yarın için de ikaz yayımladık"

"Şu ana kadar bin 330 civarında su baskını ihbarı aldık"

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valiliğinden 28, 29 ve 30 Nisan günleri için sağanak yağmur uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ile birlikte birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Özellikle Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası binden fazla su baskını ihbarı yapıldı. Trafikte araçlar ise zor anlar yaşadı. Alt geçitlerde su birikmesi nedeniyle şehirdeki bazı yollar trafiğe kapatılırken bazı araçlar ise biriken su nedeniyle yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları, itfaiye, AFAD ve dalgıç polis ekipleri kurtardı. Şiddetli yağmurun ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, ekiplerin çalışmalarını takip etti ve açıklamalarda bulundu. Tüm ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Vali Şahin, "Ankara'ya geçmiş olsun diliyorum. Bu akşam Ankara olarak çok yoğun bir yağış aldık ama en büyük tesellimiz herhangi bir yağış yok. Sizin de takip ettiğiniz gibi battı çıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Tüm ekiplerimiz sahada müdahalelere devam ediyor. AFAD, emniyet ekipleri, emniyete bağlı dalgıç ekipleri ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada. Şu anda yağmur azalmış olsa da devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler sonuç alır" diye konuştu.

"Şu ana kadar bin 330 civarında su baskını ihbarı var"

Bin 330 civarında su baskını ihbarı olduğunu ve 950'sine müdahale edildiğini söyleyen Şahin, "Şu ana kadar su baskını ihbarı gelen yaklaşık bin 330 civarında ihbar var. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine ise müdahale edilmeye devam ediliyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaşmak hedefimiz. Bunun için arkadaşlarımız sahada canla ve başla çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Biz birkaç gündür yoğun yağış ikazı yapıyoruz. Yarın için de ikaz yayımladık"

Yarın da kuvvetli yağış beklendiğini belirten Şahin, "En yoğun olarak yağışı Yenimahalle ilçemiz aldı. O civarda ekiplerimiz daha yoğun olarak çalışıyor. Bütün ilçelerimizde de ekiplerimiz müdahalelerine devam ediyorlar. Şunu ifade edelim. Biz birkaç gündür yoğun yağış ikazı yapıyoruz. Bu yarın da yine meteorolojik değerlendirmeler göre yarın için de ikaz yayımladık. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Özellikle trafikte yoğunluğa sebep olmamak açısından daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Aynı önlemlerimiz artarak devam edecek. Takviye ekiplerimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Zararımız çok büyük"

Etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı araçlar ise mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan Batuhan Koç, zararının büyük olduğunu belirterek, "Ankara'da hava şartları çok kötü. Biz de sağanak yağmurda trafikteydik. Sağanak yağmur nedeniyle BMW marka aracımla yolda kaldık. Şu an çekici ile aracımı çektiriyorum. Zararımız çok büyük. Yolda kalanların Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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